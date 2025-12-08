"Il centro per adolescenti La Miniera non è a rischio chiusura". Gli assessori Camilla Murgia (politiche giovanili) e Andrea Nobili (urbanistica) intervengono per rasserenare la comunità di Borgo Santa Maria preoccupata di veder terminare il servizio del centro d’aggregazione giovanile a seguito dell’iscrizione nel piano delle alienazioni dell’immobile dove ha sede. "L’inserimento dell’immobile nel piano delle alienazioni – continuano gli assessori – non rappresenta un pericolo, ma fa parte di un percorso pensato per offrire a questo servizio una sede più confortevole, adeguata e funzionale alle attività che svolge da anni a favore dei giovani del quartiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il centro “La Miniera“ non è a rischio chiusura"