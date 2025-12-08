Il castello della sirenetta esiste davvero ecco perché ha ispirato Walt Disney e non solo

Tra storia, leggende e panorami mozzafiato lo Château de Chillon in Svizzera ha ispirato Walt Disney per La Sirentta e, ancora prima, grandi autori come Byron e Rousseau. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il castello della Sirenetta esiste davvero ed è stato d’ispirazione per ideare il castello del Principe Eric. Atmosfera pazzesca, saloni medievali e una vista che sembra uscita da una favola. Dove si trova Castello di Chillon, sul Lago di Ginevra (Regione - facebook.com Vai su Facebook

