Il caso Folorunsho | Tua madre deve morire a Hermoso ma la prova tv non può essere usata

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le telecamere hanno immortalato 10 secondi di insulti irripetibili al difensore della Roma. Eppure, secondo il Codice di Giustizia sportiva, non dovrebbe essere sanzionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il caso Folorunsho: "Tua madre deve morire" a Hermoso, ma la prova tv non può essere usata

