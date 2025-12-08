Il caso Folorunsho | Tua madre deve morire a Hermoso ma la prova tv non può essere usata
Le telecamere hanno immortalato 10 secondi di insulti irripetibili al difensore della Roma. Eppure, secondo il Codice di Giustizia sportiva, non dovrebbe essere sanzionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
