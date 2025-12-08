Il Bisonte quinto ko di fila Novara non lascia spazio

Lanazione.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IGOR NOVARA 3 IL BISONTE FIRENZE 0 IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 2, Herbots 10, Squarcini ne, De Nardi (L1), Leonardi (L2) ne, Alsmeier, Ishikawa 14, Mims 2, Bonifacio 5, Carraro, Baijens ne, Tolok 21, Costantini 6, Melli 2. All.: Bernardi. IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 9, Morello, Valoppi (L1), Bertolino 1, Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani 7, Knollema 13, Maleševic 4, Bukilic ne, Tanase 7, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti. Arbitri: Armandola - Santoro Parziali: 25-21, 25-17, 25-16 NOVARA – Nell’ultima giornata del girone di andata Il Bisonte Firenze perde a Novara e incassa la quinta sconfitta consecutiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il bisonte quinto ko di fila novara non lascia spazio

© Lanazione.it - Il Bisonte, quinto ko di fila Novara non lascia spazio

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Bisonte Quinto Ko Fila