Il Bisonte Firenze non fa il miracolo | ko sul parquet di Novara

Corrieretoscano.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-21, 25-17, 25-16) IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 2, Herbots 10, Squarcini ne, De Nardi (L1), Leonardi (L2) ne, Alsmeier, Ishikawa 14, Mims 2, Bonifacio 5, Carraro, Baijens ne, Tolok 21, Costantini 6, Melli 2. All. Bernardi. IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 9, Morello, Valoppi (L1), Bertolino 1, Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani 7, Knollema 13, Maleševi? 4, Bukili? ne, Tanase 7, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti. ARBITRI: Armandola – Santoro. NOTE: durata set: 27’, 23’, 24’; muri punto: Novara 5, Il Bisonte 4; ace: Novara 3, Il Bisonte 2. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

