Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto l'8 dicembre ad Affari Tuoi | serie e dove è stato venduto

Il 8 dicembre si è conclusa l'estrazione del biglietto vincente della Lotteria Italia, annunciata durante Affari Tuoi. Il biglietto fortunato, appartenente a una serie specifica, è stato venduto a Massa, portando con sé la possibilità di un premio consistente. Ecco tutti i dettagli sulla serie e il numero del tagliando vincente.

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto oggi lunedì 8 dicembre. Serie e numero del tagliando che è stato venduto a Massa. L’estrazione finale si terrà il 6 gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto l’8 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto - Serie e numero del biglietto della Lotteria Italia estratto stasera, lunedì 8 dicembre: N 025637. Secondo fanpage.it