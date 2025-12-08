Il Bergamo 1991 entra in Coppa Italia Dovrà sfidare nei quarti Conegliano
VOLLEY A1 FEMMINILE Il Bergamo 1991 sabato 6 dicembre ha perso a Macerata al tie-break in campionato, ma domenica 7 si è qualificata lo stesso per i quarti di finale di Coppa Italia perché Firenze ha perso contro Novara. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Il Bergamo 1991 entra in Coppa Italia. Dovrà sfidare nei quarti Conegliano - break in campionato, ma si è qualificata lo stesso per i quarti di finale di Coppa Italia. Riporta ecodibergamo.it
Volley Bergamo 1991, a Macerata doppio obiettivo: quarta vittoria in fila ed entrare in Coppa Italia - Dopo tre successi consecutivi, le rossoblù difendono l'ottavo posto: vincendo potrebbero blindare anche un posto alle Final Eight ... Da bergamonews.it
Il Volley Bergamo 1991 cede ancora al tiebreak: solo un punto a Macerata - Bolzonetti dalla panchina scrive 21 punti ed è top scorer, ma non basta per vincere. Riporta bergamonews.it