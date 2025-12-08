Il Bergamo 1991 entra in Coppa Italia Dovrà sfidare nei quarti Conegliano

Ecodibergamo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VOLLEY A1 FEMMINILE Il Bergamo 1991 sabato 6 dicembre ha perso a Macerata al tie-break in campionato, ma domenica 7 si è qualificata lo stesso per i quarti di finale di Coppa Italia perché Firenze ha perso contro Novara. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

