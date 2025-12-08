Iit 70 milioni di euro per la produzione di robot umanoidi intelligenti Made in Italy
L'Istituto Italiano di Tecnologia finanzia con 70 milioni di euro Generative Bionics, startup innovativa specializzata nella produzione di robot umanoidi intelligenti. Questi robot, frutto di un connubio tra design avanzato e intelligenza artificiale, sono progettati per operare in modo sicuro ed efficiente all’interno di ambienti industriali, rappresentando un passo importante per l’innovazione tecnologica italiana.
