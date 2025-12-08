Ieri McTominay è rimasto in campo infortunato | da valutare per Lisbona
Il Napoli con la vittoria di misura sulla Juventus per 2-1 si è ripreso la testa della classifica di Serie A scavalcando l’Inter in attesa del Milan che gioca stasera a Torino. Decisiva la doppietta di Hojlund che si conferma il titolare in attacco della squadra di Antonio Conte. La squadra era in emergenza viste . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
