Ieri McTominay è rimasto in campo infortunato | da valutare per Lisbona

Dailynews24.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli con la vittoria di misura sulla Juventus per 2-1 si è ripreso la testa della classifica di Serie A scavalcando l’Inter in attesa del Milan che gioca stasera a Torino. Decisiva la doppietta di Hojlund che si conferma il titolare in attacco della squadra di Antonio Conte. La squadra era in emergenza viste . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

