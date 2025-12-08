Ieri in Campania | investimento mortale e lancio nel vuoto continuano i drammi stradali
Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 6 dicembre 2025. Avellino – " Il Natale segna sempre la speranza di un nuovo inizio e sono certo che sarà anche per la città di Avellino così che, dopo la gestione commissariale, si avvia ad eleggere i suoi riferimenti politici". (LEGGI QUI) Benevento – Momenti drammatici la scorsa notte lungo la strada statale Telesina per una vicenda i cui contorni devono essere ancora del tutto chiariti. Un litigio, probabilmente, è alla base del gesto di una donna di 58enne che è uscita dall'auto, una Fiat, ferma in una piazzola di sosta, e si è diretta verso un dirupo lanciandosi giù prima dello svincolo di Solopaca.
Nella mattinata di ieri, nella sede del Comitato Regionale Campania FIGC LND, il Presidente Carmine @_Zigarelli ha sorteggiato i gironi della seconda fase dei Campionati Under 14 e Under 16 - GOLDEN #UnitiDallaStessaPassione ? Vai su X
