Idee trasformate in progetti imprenditoriali innovativi | ultimo atto di Start up creation lab
Si conclude con il Demo Day del 10 dicembre la seconda edizione di ‘Start up creation lab,’ il programma di formazione imprenditoriale rivolto a giovani e pensato per sviluppare competenze, idee e progetti innovativi. Per tre mesi i partecipanti hanno lavorato, guidati da mentor provenienti dal. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Girovagando.B. Tyla · CHANEL. Oggi io e Kelly ci siamo trasformate nei calendari dell’avvento umani …ma con tutte idee regalo sotto i 30 € Quante ne hai viste nel video? Scrivicelo qui sotto E prepara la lista: nei prossimi giorni ne arrivano un sacco! - facebook.com Vai su Facebook