Idee trasformate in progetti imprenditoriali innovativi | ultimo atto di Start up creation lab

Forlitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude con il Demo Day del 10 dicembre la seconda edizione di ‘Start up creation lab,’ il programma di formazione imprenditoriale rivolto a giovani e pensato per sviluppare competenze, idee e progetti innovativi. Per tre mesi i partecipanti hanno lavorato, guidati da mentor provenienti dal. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Idee Trasformate Progetti Imprenditoriali