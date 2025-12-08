Ialmaz Indal domina il Dynamo in preparazione al Gp Cupolone
Con il driver Tony Young una eccellente Ialmaz Indal sfreccia in 1.15.3 davanti a tutti nel Premio Dynamo Camp onlus (montepremi euro 13.200). Convegno di valore all’ ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ dove spiccava la corsa di preparazione al Premio Cupolone, il classico Premio Dynamo Camp riservato ai 2 anni vincitori da 3.000 a 15.000 euro sulla breve distanza dei 1600 metri. Erano nove i giovani trottatori ad avviarsi dietro il mezzo meccanico: Iris Cap con Vincenzo Mango in 13.6 volava in testa, su Isabelle Indal e Impeto Grim con Antonio Greppi che raggiungevano il km con buona andatura. Isabelle Indal con Renè Legati attaccava con forza in 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dal Trotter Gigliato un risalto della forte due anni Ialmaz Indal, portacolori di Renè Legati, vincitrice con Antonio di Nardo al Visarno, martedì scorso, del Premio Dynamo Camp Onlus(euro 13.200) al record sul miglio di 1.15.3, partendo con il numero 10 dalla s - facebook.com Vai su Facebook
Ialmaz Indal domina il Dynamo in preparazione al Gp Cupolone - Con il driver Tony Young una eccellente Ialmaz Indal sfreccia in 1. Lo riporta msn.com