I vigili setacciano l' esterno del Maradona durante Napoli-Juventus | raffica di sanzioni

Napolitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il match Napoli-Juventus, i vigili urbani hanno intensificato i controlli esterni allo stadio Maradona, elevando numerose sanzioni per infrazioni al codice della strada. La polizia locale ha emesso un totale di 131 verbali, evidenziando un'azione di vigilanza mirata a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza durante l'evento sportivo.

È di 131 verbali per infrazioni al codice della strada il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia locale in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Juventus. Inoltre sono stati prelevati 115 veicoli che erano stati lasciati in divieto di sosta. Il servizio ha colpito il fenomeno illecito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

