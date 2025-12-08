I vigili setacciano l' esterno del Maradona durante Napoli-Juventus | raffica di sanzioni

Durante il match Napoli-Juventus, i vigili urbani hanno intensificato i controlli esterni allo stadio Maradona, elevando numerose sanzioni per infrazioni al codice della strada. La polizia locale ha emesso un totale di 131 verbali, evidenziando un'azione di vigilanza mirata a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza durante l'evento sportivo.

