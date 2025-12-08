I Two Twins di Chiamarsi Bomber visitano la mostra sulla storia dell’US Avellino

Avellinotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino. — La rinomata community sportiva Chiamarsi Bomber ha fatto tappa oggi alla mostra 1912. Storia di una passione, dedicata alla storia dell’U.S. Avellino e allestita presso l’Hub della Provincia, nella sede di Palazzo Caracciolo. Nel cuore di Avellino sono arrivati i Two Twins, i fratelli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Chiamarsi bomber - Per chiamarsi così però non basta nemmeno la 'sponsorizzazione' del mitico portale omonimo. Da mondoudinese.it

Cerca Video su questo argomento: Two Twins Chiamarsi Bomber