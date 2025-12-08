I Two Twins di Chiamarsi Bomber in visita ad Avellino

I Two Twins di Chiamarsi Bomber, Valerio e Fabrizio Salvatori, sono stati protagonisti di una visita ad Avellino, un'occasione per esplorare la storia, la passione e il racconto sportivo legato alla realtà biancoverde, offrendo una prospettiva originale e coinvolgente sulla tradizione calcistica locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Una giornata tra storia, passione e racconto sportivo. La visita dei Two Twins di Chiamarsi Bomber, Valerio e Fabrizio Salvatori, ad Avellino ha rappresentato un'occasione per coniugare linguaggi nuovi e tradizione calcistica, offrendo una narrazione fresca della realtà biancoverde. Il loro arrivo in città, accolto con curiosità e simpatia, si inserisce in un percorso più ampio che mira a valorizzare il patrimonio sportivo dell'Irpinia attraverso contenuti digitali immediati e accessibili. La prima tappa dei due gemelli è stata la Mostra dedicata all'US Avellino, allestita dalla Provincia e coordinata dalle operatrici culturali.

