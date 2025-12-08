I trent’anni dell’Unesco nel vivo ‘Via Mazzini’ accese le luminarie con i versi dell’Orlando furioso

Accesa ’Via Mazzini, via del Rinascimento’: ieri alle 17, la via più suggestiva del centro storico è stata illuminata con i versi di incipit dell’Orlando Furioso. Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori. Il celebre inizio della straordinaria opera scritta da Ludovico Ariosto illumina ora via Mazzini. "Ferrara vive e respira la sua storia ogni giorno, ma in questo anniversario vogliamo farlo in modo speciale, portando la poesia nel cuore della città" – ha dichiarato il sindaco Alan Fabbri –. Le parole dell’Ariosto, conosciute in tutto il mondo, non sono soltanto memoria, ma un ponte tra passato e futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

