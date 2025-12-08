A Dicembre anche sul catalogo di Paramount+ si aggiungono alcuni nuovi titoli. Da Incanto, il l’ultimo film di Pier Paolo Paganelli con Vittoria Puccini alla seconda stagione di Matlock, sulla piattaforma ci saranno delle novità molto interessanti. Ecco cosa ci aspetta su Paramount+ nel mese natalizio. . Sulla nota piattaforma arrivano nuovi titoli pronti a intrattenere gli spettatori. Dal 5 dicembre è già disponibile Incanto, l’ultimo film di Pier Paolo Paganelli con Vittoria Puccini, Mia Mcgovern Zaini, Claudio Gregori e Giorgio Panariello. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - I titoli più attesi da vedere a Dicembre 2025 su Paramount+