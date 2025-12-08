I tifosi del Bari in piazza contro la multiproprietà Il sindaco | Incontrerò i De Laurentiis

Oltre 500 tifosi del Bari si sono radunati in piazza per protestare contro la gestione multiproprietà del club, esprimendo il loro dissenso e insoddisfazione. La manifestazione ha coinvolto anche il tifo organizzato, che ha deciso di non partecipare alla partita interna contro il Pescara. Il sindaco ha annunciato un incontro con i De Laurentiis per affrontare la situazione.

In più di 500 hanno protestato contro i padroni del club e il tifo organizzato ha disertato la sfida interna col Pescara. Leccese: "Serve chiarezza sulle prospettive del progetto sportivo, nel rispetto dei tifosi e della città. Ma non posso imporre di vendere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I tifosi del Bari in piazza "contro la multiproprietà". Il sindaco: "Incontrerò i De Laurentiis"

Approfondisci con queste news

Il sindaco di Bari Vito Leccese dopo l'incontro con i tifosi di questa mattina: "Serve chiarezza, chiederò incontro a De Laurentiis"? Vai su Facebook

"Contro la multiproprietà". Tifosi del Bari in protesta presso la Prefettura del capoluogo, in dissenso con la gestione della squadra. "Oggi protesta fuori dallo stadio". Una loro delegazione è stata ricevuta dal sindaco, Vito Leccese. Vai su X

SERIE B - 500 tifosi del Bari protestano contro la multiproprietà, il sindaco Leccese: "Serve chiarezza sulle prospettive del progetto sportivo" - "Continueremo a sostenere la maglia, la città e la squadra, ma davanti all'immobilismo prenderemo delle iniziative di protesta", lo ha detto uno dei leader della curva nord del Bari ha presentato la c ... Riporta napolimagazine.com