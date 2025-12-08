I tifosi del Bari in piazza contro la multiproprietà Il sindaco | Incontrerò i De Laurentiis

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 500 tifosi del Bari si sono radunati in piazza per protestare contro la gestione multiproprietà del club, esprimendo il loro dissenso e insoddisfazione. La manifestazione ha coinvolto anche il tifo organizzato, che ha deciso di non partecipare alla partita interna contro il Pescara. Il sindaco ha annunciato un incontro con i De Laurentiis per affrontare la situazione.

In più di 500 hanno protestato contro i padroni del club e il tifo organizzato ha disertato la sfida interna col Pescara. Leccese: "Serve chiarezza sulle prospettive del progetto sportivo, nel rispetto dei tifosi e della città. Ma non posso imporre di vendere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

i tifosi del bari in piazza contro la multipropriet224 il sindaco incontrer242 i de laurentiis

© Gazzetta.it - I tifosi del Bari in piazza "contro la multiproprietà". Il sindaco: "Incontrerò i De Laurentiis"

Approfondisci con queste news

tifosi bari piazza controSERIE B - 500 tifosi del Bari protestano contro la multiproprietà, il sindaco Leccese: "Serve chiarezza sulle prospettive del progetto sportivo" - "Continueremo a sostenere la maglia, la città e la squadra, ma davanti all'immobilismo prenderemo delle iniziative di protesta", lo ha detto uno dei leader della curva nord del Bari ha presentato la c ... Riporta napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Tifosi Bari Piazza Contro