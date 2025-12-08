il traguardo storico de i “simpsons”: 800 episodi trasmessi. Le serie animate hanno da sempre rappresentato un simbolo della cultura pop, e una delle più longeve e influenti è senza dubbio “I Simpson”. Con un passato che abbraccia oltre 36 stagioni e numerosi spin-off, incluso un lungometraggio, il cartone si conferma come un vero e proprio punto di riferimento nel panorama televisivo. Questo articolo analizza i record raggiunti dalla serie, i riconoscimenti, e le curiosità legate al suo percorso storico. la conquista del record dei 800 episodi e il loro significato. una crescita silenziosa e il riconoscimento ufficiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - I simpsons stabiliscono il record televisivo più alto della loro storia