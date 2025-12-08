Nell’incessante gioco di ri-produzione che governa la creatività presente, alcuni esperimenti giustificano meglio di altri il senso della propria esistenza: I Roses è uno di questi. Jay Roach in regia e Tony McNamara in sceneggiatura setacciano i nodi narrativi de La guerra dei Roses (romanzo prima, film di DeVito poi) scansionando lo stretto necessario per una sferzante riscrittura contemporanea. Così attingono a simili stratagemmi di contesa, sabotaggi e acredini represse per manometterne la grammatica originale, sostituendo la ferocia con un’avvelenata sensibilità del tutto ammodernata. Meno eversivo del suo predecessore, I Roses è un’effervescente dark-comedy sulle impurità delle relazioni contemporanee. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - I Roses: sul palcoscenico dell’ego romantico