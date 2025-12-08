I regali più acquistati del 2025 da Nord a Sud spopolano i mercatini di Natale

Nel 2025, i mercatini di Natale di tutta Italia registrano un aumento di vendite con regali che si confermano tra i più desiderati. Basandosi sui dati Istat, questa classifica evidenzia le tendenze e i prodotti più acquistati, riflettendo le preferenze dei consumatori da Nord a Sud durante la stagione natalizia.

Come ogni anno, ci sono dei regali che vanno per la maggiore e anche il 2025 ha la sua top ten delle vendite basate sui dati Istat. L’Unione Nazionale dei Consumatori ha condotto il tradizionale studio sulle spese di Natale e ha prodotto la classifica dei regali che, con molta probabilità, saranno impacchettati sotto l’albero. Non potevano mancare i giocattoli di ogni tipologia, visto che i regali si fanno spesso soprattutto ai più piccoli, anche più di uno a testa, grazie all’unione di genitori, parenti e amici. Ma non mancano neanche i prodotti per la cura della persona, il famoso profumo evergreen per ogni regalo dell’ultimo minuto, e gli articoli di cartoleria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it