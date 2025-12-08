La Fortis Juventus e il Fcd Borgo San Lorenzo uniti in progetti importanti per rilanciare e potenziare prima squadra, settore giovanile e scuola calcio, in attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione dello storico stadio Romanelli. Fra gli obiettivi l’inserimento di personaggi di valore del mondo del calcio, con il rafforzamento delle squadre affidate a istruttori qualificati. In questa prima parte di stagione i giovani biancoverdi stanno cercando di mettersi in evidenza nei campionati provinciali con alcune squadre promettenti. Il club mugellano vanta circa 200 tesserati che prendono parte nelle varie categorie federali e attualmente giocano su vari campi della zona, superando problematiche logistiche ed organizzative, fra cui Ronta, Sagginale, Scarperia e Luco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I ragazzi terribili della Fortis. Gruppi affiatati e di carattere