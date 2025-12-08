I quattro Rioni si sfidano con gli Alberi artistici
BASTIA UMBRA In Piazza Mazzini e vie limitrofe, oggi, dalle 17, ci sarà l’inaugurazione di “ Le Storie di Natale -Festività Natalizie 2025 ", con l’accensione del Grand’Albero di Natale, dell’illuminazione dei personaggi delle storie e l’apertura della stanza delle meraviglie e dell’accampamento dei mercanti. L’allestimento scenografico è di Paolo Cardinali, la presentazione e l’intrattenimento di Leonardo Corazzi – Teatro Spazio, Ma è soprattutto il giorno del concorso Alberi Artistici, promosso dall’ Ente Palio de San Michele in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra. Un appuntamento ormai consolidato, capace ogni anno di trasformare la città in un suggestivo percorso di creatività, tradizione e identità rionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
