I quattro Rioni si sfidano con gli Alberi artistici

Lanazione.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BASTIA UMBRA In Piazza Mazzini e vie limitrofe, oggi, dalle 17, ci sarà l’inaugurazione di “ Le Storie di Natale -Festività Natalizie 2025 ", con l’accensione del Grand’Albero di Natale, dell’illuminazione dei personaggi delle storie e l’apertura della stanza delle meraviglie e dell’accampamento dei mercanti. L’allestimento scenografico è di Paolo Cardinali, la presentazione e l’intrattenimento di Leonardo Corazzi – Teatro Spazio, Ma è soprattutto il giorno del concorso Alberi Artistici, promosso dall’ Ente Palio de San Michele in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra. Un appuntamento ormai consolidato, capace ogni anno di trasformare la città in un suggestivo percorso di creatività, tradizione e identità rionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

i quattro rioni si sfidano con gli alberi artistici

© Lanazione.it - I quattro Rioni si sfidano con gli “Alberi artistici“

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

quattro rioni sfidano alberiI quattro Rioni si sfidano con gli “Alberi artistici“ - Giudici riuniti nell’Auditorium di Sant’Angelo, alle 19 atteso il verdetto. Si legge su msn.com

Ecco il Palio delle barche. Incendio del castello. I quattro rioni si sfidano - Con lo spettacolo pirotecnico dell’Incendio del castello e la consegna dei premi Perla del Trasimeno, la 42esima edizione del Palio delle barche è entrata pienamente nel vivo e si prepara a ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Quattro Rioni Sfidano Alberi