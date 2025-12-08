I panettoni di Paolo Rufo a sostegno delle ’Iron Mamme’

Un evento che lega solidarietà ed eccellenze del territorio. Uno show coking pieno di golosità quello in programma oggi a partire dalle 16 al ’Lux’, in via Orcagna 61, a Grosseto. Protagonista assoluto dell’evento sarà Paolo Rufo, il pasticcere gourmet della ’ Pasticceria Millevoglie ’ di Albinia, che con la sua simpatia e la sua professionalità riesce a deliziare tutti i palati. " Paolo Rufo – dicono gli organizzatori – darà una dimostrazione della sua bravura, ed illustrerà i progetti solidali che metterà in atto per aiutare l’associazione grossetana ’ Iron Mamme Odv Autismo ’ e durante l’evento verranno venduti i panettoni solidali preparati dallo chef (offerta minima 10 euro euro) il cui ricavato sarà totalmente devoluto, appunto, all’associazione le cui rappresentanti saranno presenti all’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I panettoni di Paolo Rufo a sostegno delle ’Iron Mamme’

Contenuti che potrebbero interessarti

Avellino, Gamea presenta la degustazione dei panettoni artigianali di Gian Paolo Capaldo

IVREA. Paolo Pitti, pasticcere a Borgofranco d’Ivrea, ha dato i nomi di Lettera 22 e Programma 101, in omaggio ai due gloriosi prodotti Olivetti, ai suoi nuovi panettoni. Il battesimo si è svolto, lo scorso giovedì, alla Villetta Casana, lo spazio esposizioni della se - facebook.com Vai su Facebook

Quando il panettone è solidale: show cooking del pasticciere gourmet Paolo Rufo per le "Iron Mamme" - È uno show cooking pieno di solidarietà e golosità quello in programma lunedì 8 dicembre dalle ore 16 al Lux in via Orcagna 61 a Grosseto. Si legge su corrieredimaremma.it