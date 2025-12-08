I nuovi test d' ingresso a Medicina? Una vergogna non è certo così che si diventa dottori
Riceviamo e pubblichiamo.Sono un medico e la mamma di un ragazzo di 19 anni che, come tanti altri, sta “tentando la fortuna” e cercando di entrare alla facoltà di Medicina. Sì, perché proprio di questo si tratta: non di un esame, uno di quelli dei miei tempi, dove un professore ti interrogava e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
