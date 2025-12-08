I miti più diffusi sull’origine della vita e perché sono sbagliati secondo il biologo Cacciante – L’intervista

L'origine della vita è un tema affascinante e complesso, spesso avvolto da miti e fraintendimenti. In questa intervista, il biologo Cacciante analizza i principali miti sull'abiogenesi, spiegando perché molte credenze popolari sono errate e offrendo una prospettiva scientifica su come si sia verificato il passaggio dalla materia inerte a quella vivente.

Come è avvenuto il passaggio dalla materia inerte a quella vivente? Ovvero, l’ abiogenesi. È una domanda fondamentale che spesso divide tra credenti e atei. Il sentimento religioso non dovrebbe impedire necessariamente di accettare il metodo scientifico. Non di meno, spesso creazionisti e sostenitori dell’ intelligent design alimentano dubbi e creano vere e proprie strumentalizzazioni attorno agli enigmi rimasti insoluti. Uno degli argomenti più abusati è quello sul presunto mistero dell’abiogenesi. Intanto la ricerca va avanti. Uno dei modelli più recenti teorizza che la vita possa essere nata nelle micro-cavità delle roccia. 🔗 Leggi su Open.online

