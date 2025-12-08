I migliori romanzi dell’anno secondo il New York Times | trame temi e perché leggerli

Scopri i migliori romanzi dell’anno secondo il New York Times, selezionati per la loro capacità di riflettere le complessità e le sfumature del nostro tempo. Tra trame coinvolgenti e temi attuali, questi libri offrono spunti di riflessione e emozioni profonde, rappresentando le opere più significative della narrativa contemporanea.

Ogni anno il New York Times fa una classifica dei romanzi che più hanno saputo raccontare, con coraggio e sensibilità, i drammi, le ambiguità e le speranze del nostro tempo. Tra i migliori di quest’anno ci sono opere molto diverse tra loro per ambientazione, stile e tema, unite dalla capacità di farci riflettere, di emozionarci, e di gettare luce su pezzi oscuri dell’animo e della storia. Angel Down di Daniel Kraus. In un contesto brutale come la Prima Guerra Mondiale, un manipolo di soldati entra nelle trincee per salvare un commilitone ferito, ma si trova davanti a qualcosa di completamente diverso: una creatura che sembra un “angelo caduto”, un essere ferito eppure straordinario. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - I migliori romanzi dell’anno secondo il New York Times: trame, temi e perché leggerli

Scopri altri approfondimenti

I 5 migliori romanzi 2025 secondo il NYT. Comunque anche Desai verrà tradotto. Spero anche Khemiri. Vai su Facebook

I 10 migliori libri del 2025 per il New York Times illibraio.it/news/editoria/… @GuandaEditore @adelphiedizioni @EdizioniEO @Einaudieditore @FaziEditore @nneditore Vai su X

I migliori romanzi dell’anno secondo il New York Times: trame, temi e perché leggerli - I cinque romanzi dell’anno secondo il New York Times, da Angel Down a Il regista: trame complete, temi principali e tutto ciò che rende questi libri imperdibili. Come scrive panorama.it