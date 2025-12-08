I migliori panettoni del supermercato 2025 secondo Altroconsumo
Ogni anno la classifica dei migliori panettoni da supermercato stilata da Altroconsumo è una delle più consultate in vista delle festività natalizie. Anche per il 2025 l’associazione ha analizzato alcuni dei prodotti più venduti e acquistati dagli italiani, selezionando 12 marchi sulla base delle preferenze reali di oltre mille iscritti alla community Qualify. I panettoni presi in esame sono stati acquistati direttamente nei supermercati e poi sottoposti a un doppio livello di valutazione: analisi di laboratorio e degustazione alla cieca, condotta a Bolzano, Bologna e Matera con più di 160 consumatori coinvolti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
