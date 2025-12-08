I have dream

Un sussurro di ricordi e desideri riaffiora in queste parole, evocando un senso di nostalgia e mistero. Tra sogno e realtà, si attraversano immagini di persone e momenti svaniti nel tempo, lasciando un'impronta indelebile nell'anima. Un viaggio emotivo che invita a riflettere su ciò che è stato e su ciò che potrebbe essere ancora.

E ora, chissà dove sei, chissà chi sei. Forse un nome cancellato dalla memoria, un viso perduto nelle paludi dei ricordi, una voce strozzata in gola. Ti penso anche se il cuore mente. Eri un sogno e da sogno ferivi, mani che non sapevano più tendersi braccia che non stringevano. Forse ridi per nascondere le cicatrici! E io? Io vivo qui, in questo mezzo tra dolore e solitudine, a scrivere versi nel mio deserto, a trattenere un tempo che non ti ha visto tornare. Mi chiedo se sei mai esistita, chissà chi sei! Se mi porti addosso come un profumo se vivi senza colpe. Io ti ritrovo sempre più in un volto estraneo in un sorriso freddo nel silenzio che morde l’anima e tutto torna . 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - I have dream

Approfondisci con queste news

Last sunday of November... Have a lovely day #theskylarksdream #lastsunday #LastSundayOfNovember #havealovelyday #fblifestyle Vai su Facebook

"I have a dream". E il mondo sogna ancora - Sessant’anni fa Martin Luther King fece la storia a Washington, con il discorso per i diritti civili più importante del XX secolo Roma, 15 agosto 2023 – C’è stato davvero, quasi sessant’anni fa, quel ... Da quotidiano.net