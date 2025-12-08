I gelati Magnum sbarcano in Borsa con un debutto da 7.8 miliardi di euro

I gelati Magnum di Unilever debutano in Borsa, con una valutazione di 7,8 miliardi di euro. Lo spin-off, quotato ad Amsterdam, Londra e New York, segna la definitiva separazione dal colosso anglo-olandese. Dopo oltre un anno di attese, l’operazione si concretizza sui mercati finanziari, aprendo nuovi scenari per il marchio e per la società.

