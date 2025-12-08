I fisioterapisti della Romagna si ritrovano a Rimini focus sulla gestione del dolore

Si è svolto sabato a Rimini l’evento formativo “La gestione del dolore: focus in fisioterapia”, organizzato in occasione dell’assemblea degli iscritti all’Ordine dei Fisioterapisti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, dedicata all’approvazione del bilancio e alla condivisione delle linee. 🔗 Leggi su Riminitoday.it