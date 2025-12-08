Horror nel 2025 | un anno da record per il genere

Il 2025 si conferma come un anno epocale per il cinema horror, con un’offerta ricca e variegata che ha conquistato pubblico e critica. Tra produzioni originali e ritorni di franchise iconici, il genere ha raggiunto nuovi record, consolidando la propria posizione nel panorama cinematografico e affermandosi come uno degli anni più significativi di sempre.

l'anno 2025: un anno di grande affermazione per il cinema horror. Il 2025 si distingue come uno degli anni più rilevanti per il genere horror, grazie a produzioni originali, ritorni di franchise affermati e un'attenzione crescente da parte del pubblico e della critica. La forte presenza di film innovativi e di grande impatto ha consolidato la posizione del horror come protagonista indiscusso del panorama cinematografico, superando anche altri generi tradizionalmente più diffusi come il romantico, il fantastico e il musicale. l'uscita di film originali e ad alto concetto innovativo. Nel corso del 2025, numerosi titoli emergono per la loro capacità di proporre narrazioni innovativi, spesso attraversando generi e tematiche mai affrontate prima.

