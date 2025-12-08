Hornswoggle | Logan Paul non è più una celebrità è un WWE wrestler a tutti gli effetti

Logan Paul è entrato a far parte della Vision di Paul Heyman e la sua esposizione sta crescendo sempre di più. È davanti agli occhi di tutti la sua trasformazione da Youtuber appassionato di wrestling a wrestler vero e proprio, ma c’è ancora qualcuno che lo considera solo una celebrità e non un wrestler WWE. tra questi ultimi sicuramente non c’è Hornswoggle. Logan Paul è una WWE Superstar. “ The Biggest Little Man in WWE history ” ha parlato recentemente a Inside The Ring di TMZ Sports, celebrando Logan Paul per quello che ora è diventato e deve essere riconosciuto, un vero wrestler WWE. Ecco le sue parole: “Logan Paul non è più una celebrità, Logan Paul è una WWE Superstar. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

