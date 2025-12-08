Tempo di lettura: 4 minuti Il Napoli continua a correre, continua a vincere e continua soprattutto a convincere. Nel tour de force più impegnativo della stagione — Atalanta, Qarabag in Champions League, Roma, Cagliari in Coppa Italia — arriva un altro successo di prestigio: al Maradona cade anche la Juventus. Un 2-1 pesantissimo, meritato, costruito con qualità, ritmo e carattere. Da quella sconfitta di Bologna che sembrava poter aprire una crepa, gli azzurri hanno invece cambiato pelle: cinque partite, cinque vittorie, nonostante infortuni, assenze e rotazioni forzate. La squadra si è ricompattata, ha ritrovato struttura, intensità, convinzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Hojlund trascina il Napoli: la Juve si inchina al Maradona