Hojlund simbolo del Napoli | generosità e spirito di squadra

Nel racconto della trasformazione del Napoli di Conte c’è un volto che più di altri rappresenta . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Hojlund simbolo del Napoli: generosità e spirito di squadra

Argomenti simili trattati di recente

Senza De Bruyne, si è spenta la luce. Altro che forma fisica e infortuni (Repubblica) Hojlund l'ultimo ad arrendersi, suo malgrado è il simbolo della sterilità offensiva dei campioni d’Italia, quasi mai pericolosi durante i 90 minuti a Bologna. https://www.ilnapolista - facebook.com Vai su Facebook

#Hojlund brace shoots #Napoli past #Juve and top of #SerieA #Sharjah24 Vai su X

Napoli, che brividi! Poi Anguissa e Hojlund ribaltano il Genoa. Conte torna primo - Prima dell’intervallo il Napoli perde Lobotka per infortunio (dentro Gilmour) e a inizio ripresa è Politano ad alzare bandiera bianca. Riporta gazzetta.it