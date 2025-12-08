Hojlund | Fare gol è sempre bello ma i meriti vanno divisi con la squadra

Rasmus Hojlund, l’attaccante del Napoli, autore di una doppietta questa sera contro la Juventus di Spalletti, è stato intervistato da Dazn al termine della gara Le parole di Hojlund. «Mi piace anche pressare e lavorare spalle alla porta per aiutare i compagni, segnare è sempre bello ma i meriti vanno divisi con la squadra». Cosa ti dicevano dalla panchina? « Si trattava di dove attaccare la porta, mi dicevano di attaccare centralmente e ha funzionato». L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hojlund: «Fare gol è sempre bello ma i meriti vanno divisi con la squadra»

News recenti che potrebbero piacerti

I giocatori devono fare attenzione alla “maledizione di Old Trafford”: Hojlund è fuggito da Manchester e ora brilla al Napoli (Mundo Deportivo)

Hojlund: «Patto con Neres, chi serviva l’assist all’altro poi dovevamo fare l’esultanza insieme»

Pochi giorni fa era andato con Neres a fare l’esultanza di un gabbiano davanti ai tifosi. Oggi Hojlund ha voluto prendersi il ruolo da protagonista appioppando una doppietta alla Juventus e riportando il Napoli in testa alla classifica, sopra l’Inter. La doppietta er - facebook.com Vai su Facebook

#Lang avverte la #Juve : “Sappiamo cosa fare. #Hojlund e #Neres …” #europacalcio Vai su X

Hojlund ha riscritto un record in Napoli Juve: non accadeva da oltre 35 anni. Cosa è successo nel primo tempo del Maradona - Cosa è successo nel primo tempo del Maradona Una fiammata improvvisa che brucia la difesa bianconera e costringe gli stati ... Si legge su juventusnews24.com

Gol Hojlund: il Napoli è già in vantaggio contro la Juventus allo Stadio Maradona. Tutti i dettagli – FOTO - Tutti i dettagli – FOTO Non c’è stato nemmeno il tempo di studiare le tattiche o di abituarsi al clima incandescente ... Secondo juventusnews24.com

Hojlund non si ferma più: “Il gol è come il ketchup: una volta arrivato continua ad arrivare” - L’attaccante danese del Napoli sta vivendo un mese di ottobre ricco di gol e ottime prestazioni tra club e nazionale. Scrive napoli.repubblica.it