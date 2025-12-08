Hojlund fa volare il Napoli | quattro bonus nelle ultime tre e fantamedia del 7,6
La doppietta del danese ha deciso la sfida contro la Juventus. Ecco i suoi numeri e la sua media al Fantacampionato Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Hojlund fa volare il Napoli, è una doppietta che vale il primo posto. Juve, altro tonfo | Voti: super Yildiz non basta Vai su X
Francesco Repice. . Napoli-Juventus 2-1: la doppietta di Hojlund ESALTA Francesco Repice in radiocronaca #fblifestyle #SerieA #FrancescoRepice - facebook.com Vai su Facebook
Hojlund fa volare il Napoli: quattro bonus nelle ultime tre e fantamedia del 7,6 - Contro la Juventus Rasmus Hojlund è invece tornato a fare ciò che preferisce: segnare. Riporta msn.com