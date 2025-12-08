Hojlund è tornato | spunta un dato che fa sperare i tifosi del Napoli

Ramsus Hojlund è tornato al gol con la maglia del Napoli dopo due mesi e ha scelto di farlo in un’occasione davvero speciale come la gara contro la Juventus. Il bomber danese torna ad essere un asso nella manica per gli azzurri e il suo bottino di gol fa ben sperare tutti. Hojlund è già in dopppia cifra. Con la doppietta di ieri, Hojlund ha raggiunto la doppia cifra di gol in stagione, contando anche quelli in Nazionale. Sono sei, infatti, i gol in maglia azzurra (quattro in Serie A e due in Champions League ), a cui vanno aggiunti anche i cinque segnati con la Danimarca nelle Qualificazioni al Mondiale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

