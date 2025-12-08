Hojlund è tornato dopo 63 giorni e la sua doppietta vale più dei tre punti

Lo straordinario impatto di Rasmus Hojlund su Napoli-Juventus si riflette nei voti dei quotidiani di oggi. Al di là di Tuttosport, tutte le altre testate concordano sull’8 pieno. Di seguito il dettaglio. Hojlund, i voti e le descrizioni dei quotidiani. Tuttosport: 7,5 “Al primo vero pallone giocabile si fa trovare pronto, spedendo in porta con freddezza la palla di Neres. Il gol del raddoppio è la ciliegina sulla torta a un inizio di stagione ottimo” Corriere dello Sport: 8 “Seconda doppietta azzurra dopo quella allo Sporting Lisbona. Sceglie solo serate speciali. Rasmus è tornato, 63 giorni dopo” Gazzetta dello Sport: 8 “I gol si pesano e una doppietta in una notte così vale decisamente molto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

