Hojlund abbatte la Juve 2 a 1 del Napoli e ritorno amaro per Spalletti al Maradona

Grande vittoria del Napoli che abbatte una Juventus sconfitta e ora più distante dalla zona Champions. Bianconeri in difficoltà. Bella vittoria del Napoli che batte per 2 a 1 la Juventus e torna in vetta alla classifica di serie A. Tre punti importanti grazie ad un grande Hojlund autore di una doppietta e uno straripante David Neres che continua il grande momento di forma e gli azzurri sorpassano nuovamente l’Inter in classifica. Momento d’oro per gli azzurri che escono da nove punti nelle sfide con Atalanta, Roma e Juventus. Napoli Juventus, gli azzurri volano. Bianconeri si allontanano dalla Champions. 🔗 Leggi su Sportface.it