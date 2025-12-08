Hockey pista | Trissino a valanga nel posticipo della decima di Serie A1
Il 10° turno della regular season della Serie A1 di hockey su pista è stato consegnato agli annali. Il posticipo domenicale ha mandato a referto l’ultima gara in agenda. Trissino ha dilagato imponendosi 12-2 contro il Castiglione per andare a riprendersi – in solitaria – la vetta della classifica. Veneti dirompenti sin dall’inizio, con le triplette di Morais e Mendez a cui aggiungere la doppietta di Malagoli. Primo parziale chiuso sul 4-1 e secondo parziale addirittura sull’8-1, con gli ospiti incapaci di reagire. Di seguito i tabellini dell’ ultima giornata disputata, il recap dei risultati e la classifica aggiornata. 🔗 Leggi su Oasport.it
