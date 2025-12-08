Ho rischiato la morte per una colecistite malcurata Avevo girato dei video di addio per mia mamma e i miei fratelli Quando ti senti morire non hai paura di niente vuoi solo che il dolore finisca | parla Catena Fiorello
Catena Fiorello ha rischiato di morire per via di una colecistite malcurata. La scrittrice, che ha appena pubblicato Vita e peccati di Maria Sentimento (edito da Rizzoli), svela per la prima volta che il suo ultimo romanzo doveva uscire lo scorso maggio ma la pubblicazione è stata rinviata a causa di una sepsi per la quale è stata operata d’urgenza, ha fatto un mese di ricovero e poi altri di convalescenza. Tutto è cominciato con una serie di coliche terribili per le quali è andata a farsi curare da un grande specialista che le dice che avrebbe dovuto operarla. “Però prima inizia a farmi una serie di esami inutili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
