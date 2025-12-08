Ho deciso di rimanere in contatto solo con i miei famigliari L' annuncio inaspettato di Laura Pausini

A volte i social, mezzo potente a da non demonizzare, possono diventare molto pesanti. Si può avvertire la sensazione di perdere del tempo, quello vero, per usare il telefonino invece di passarlo, dal vivo, con le persone a cui teniamo di più. Può accadere a tutti, anche a Laura Pausini. La nota. 🔗 Leggi su Today.it

