Ho cominciato fumando le canne poi in carcere ho preso sette boccette di metadone e sono entrato in coma | le confessioni di Achille Costacurta a Verissimo
La rinascita dopo il buio. Achille Costacurta ha deciso ancora una volta di raccontarsi senza sconti e questa volta lo ha fatto a Verissimo, nella puntata di domenica 7 dicembre, dove ha rivelato di non fare più uso di sostanze stupefacenti. Un cambiamento di vita (e di prospettiva) per il ventunenne figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta, che ha vissuto anni complicati a causa delle dipendenze, tanto da essere sottoposto a sette TSO e a sfiorare la morte tentando il suicidio. Oggi le cose sono profondamente cambiate e lui è tornato a vivere e a sognare, come ha spiegato a Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
