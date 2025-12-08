Helldivers | Justin Lin alla regia del film ispirato al videogame

Il regista Justin Lin dirigerà per Sony Pictures l’adattamento della saga di videogiochi Helldivers. Il progetto nasce dalla continua collaborazione produttiva tra Sony Pictures e PlayStation Productions (sempre di proprietà Sony), e porta Justin Lin a dirigere e produrre con la sua Perfect Storm Entertainment. A confermare la notizia alcuni giorni fa è stato il the Hollywood Reporter. Secondo la fonte, Lin dirigerà il film da una sceneggiatura firmata da Gary Dauberman, sceneggiatore noto per i successi horror “ IT ” e “ Annabelle “. Quindi l’anima dark per Helldivers sembrerebbe assicurata. Justin Lin è noto principalmente per aver portato il franchise Fast and Furious ad essere uno dei prodotti dell’intrattenimento cinematografico più amato e redditizio della storia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

