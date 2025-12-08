Hellas Verona Inter U17 1-2 terzo successo consecutivo per i ragazzi di Handanovic | ecco com’è andata
Nel 12° turno di campionato, l'Inter U17 conquista la terza vittoria consecutiva battendo l'Hellas Verona per 2-1. La sfida ha messo in evidenza le capacità dei giovani nerazzurri, che continuano a dimostrare un ottimo stato di forma sotto la guida di Handanovic. Ecco un'analisi dettagliata di come si è svolta la partita.
di Giuseppe Colicchia la gara del 12° turno di campionato. L’ Inter U17 non ha intenzione di fermarsi. La formazione guidata da Samir Handanovic, storico ex portiere e capitano interista ora alla guida dei giovani talenti, centra un’impresa pesantissima in trasferta. Nel big match contro la capolista Verona, la Beneamata si impone con un prezioso 1-2, inanellando la terza vittoria consecutiva in campionato. Un successo che vale doppio: i nerazzurri si piazzano stabilmente al secondo posto in classifica e lanciano un segnale forte al vertice, riducendo a 8 lunghezze il distacco proprio dagli scaligeri. 🔗 Leggi su Internews24.com
