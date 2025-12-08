Hamas | Pronti a discutere su congelamento o deposito per l' arsenale Netanyahu con Merz | Pace possibile presto la fase 2
Hama si dice pronto a discutere di "congelare o immagazzinare" il suo arsenale di armi come parte del cessate il fuoco con Israele, afferma un alto funzionario, proponendo una possibile formula per risolvere una delle questioni più spinose dell'accordo mediato dagli Stati Uniti. Lo scrive Times of Israel Bassem Naim, membro dell'ufficio politico di Hamas, parla mentre le parti si preparano a passare. 🔗 Leggi su Feedpress.me
