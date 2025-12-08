Hamas | Pronti a discutere congelamento o deposito del nostro arsenale
Hamas è pronto a discutere il "congelamento o lo stoccaggio" del proprio arsenale di armi come parte del cessate il fuoco con Israele, ha dichiarato un alto funzionario del gruppo. Domenica 7 dicembre, mentre le parti si preparano a passare alla seconda e più complicata fase del piano in 20 punti. 🔗 Leggi su Today.it
Sharm, firmata la pace. Trump: “Ok alla polizia di Hamas”. Meloni: pronti ai soldati nella Striscia
Gli Usa pronti a sanzioni contro la Cpi per le indagini su Israele. Hamas chiede a Trump «60 giorni di tregua per il rilascio di metà degli ostaggi»
Tajani a Tgcom24: pronti a riconoscere una Palestina senza Hamas e con ostaggi liberi
Gaza, Hamas: "Pronti a discutere congelamento o deposito delle armi". LIVE - Hamas si dice pronto a discutere di "congelare o immagazzinare" il suo arsenale di armi come parte del cessate il fuoco con Israele. Secondo tg24.sky.it
Bassem Naim: "Hamas è pronta a discutere il congelamento o lo stoccaggio delle armi, per uno Stato palestinese" - Il membro dell'ufficio politico apre alla ipotesi di una tregua a lungo termine di 5 o 10 anni per consentire lo svolgimento delle discussioni ... Secondo huffingtonpost.it
Hamas: “Pronti a discutere congelamento o stoccaggio nostre armi” - Hamas è pronto a discutere il "congelamento o lo stoccaggio" del proprio arsenale di armi nell'ambito del cessate il fuoco con Israele. Secondo msn.com