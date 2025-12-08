hamas apre al congelamento delle armi nel nuovo piano di cessate il fuoco

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un possibile punto di svolta nei negoziati. Hamas si dice pronto a discutere il “congelamento o lo stoccaggio” del proprio arsenale come parte di un accordo di cessate il fuoco con Israele. A confermarlo è stato un alto esponente del movimento, mentre le parti si preparano a entrare nella seconda – e più complessa – fase del piano in 20 punti promosso dal presidente statunitense Donald Trump. Domenica 7 dicembre, Bassem Naim, membro dell’ufficio politico di Hamas, ha dichiarato che il gruppo è disposto a un “approccio globale per evitare nuove escalation”, segnalando una possibile apertura negoziale dopo mesi di tensioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

