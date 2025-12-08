hallow blade gioco di ruolo dark fantasy che unisce bloodborne e elder scrolls

Il panorama dei giochi di ruolo (RPG) continua ad espandersi con numerosi titoli annunciati nel corso del 2025, offrendo ai giocatori un’ampia varietà di ambientazioni e stili di gioco. Tra le produzioni più attese spicca un titolo che richiama atmosfere dark fantasy e meccaniche di combattimento ispirate a giochi come Bloodborne e Elder Scrolls. In questo approfondimento si analizza in dettaglio Hallow Blade, un RPG indie che promette di catturare l’interesse degli appassionati di gore, Gothic e ambientazioni rétro. hallow blade: un rpg dark fantasy d’ispirazione bloodborne. Hallow Blade si presenta come un gioco di ruolo ambientato in un universo dark fantasy, caratterizzato da uno stile estetico rétro e da meccaniche di combattimento che richiamano i giochi soulslike. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

